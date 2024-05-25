Разыскиваемый Интерполом Mercedes-Benz задержали в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, инспекторы отдельного батальона ДПС остановили на 591 км ФАД «Кавказ» Mercedes-Benz.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль разыскивается Интерполом. Водитель машины пояснил, что взял ее у родственника для поездки в город Сунжа.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 12.6 КоАП России (нарушение правил применения ремней безопасности), автомашина доставлена в межмуниципальный отдел МВД России «Сунженский». По данному факту полиция проводит проверку.