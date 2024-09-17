Реализуемые в Ингушетии 6 нацпроектов в «зеленой зоне» по кассовому исполнению

«Показатель на текущий момент составляет 64,4%. Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективной деятельности правительства региона и стремлении к реализации ключевых инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Он также отметил, что основная цель властей республики на сегодняшний день — это продолжить работу по всем национальным проектам, особенно в тех областях, где показатели исполнения еще не достигли желаемого уровня.

«Руководителям различных ведомств мною поручено активизировать усилия для повышения эффективности реализации национальных проектов. Все должно быть сделано не только вовремя, но и качественно», — резюмировал Махмуд-Али Калиматов.