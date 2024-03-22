Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Ингушетии

Там уточнили, что 22 марта на федеральной автодороге «Кавказ» произошло столкновение Toyota Camry и ВАЗ-2107. Сообщение об инциденте поступило около 13:30 по московскому времени.

Пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

«На место происшествия выезжал поисково-спасательный отряд «Эрзи» в количестве 3 человек и 1 единицы техники», — добавили в ведомстве.