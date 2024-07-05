Рецидивист из Ингушетии приговорен к 9 годам колонии за похищение инвалида 

Суд установил, что 13 марта 2020 года подсудимый вместе с другими людьми приехал к дому на улице Арапиева в сельском поселении Экажево. На почве конфликта они против воли жильцов проникли в дом и попытались похитить его хозяина, угрожая оружием и стреляя из него. Потерпевшему удалось скрыться в одной из комнат дома.

После этого нападавшие увидели во дворе дома брата хозяина — инвалида I группы. Они поместили его в багажник автомобиля и увезли в неизвестное место, где удерживали не менее пяти часов.

«В тот же день правоохранительные органы республики начали преследование автомобиля «Hyundai Solaris», в котором находились злоумышленники, чтобы задержать их. Автомобиль заехал на территорию домовладения на улице Бекова в сельском поселении Экажево, где сотрудники полиции попытались остановить преступников. Но подсудимый и другие люди, находившиеся во дворе, применили физическое насилие по отношению к полицейским и помешали им выполнить свою работу. Подсудимый нанёс одному из представителей власти удары руками и ногами по разным частям тела, в результате чего здоровью полицейского был причинён вред средней тяжести», — говорится в сообщении.

С учётом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении у подсудимого двух малолетних детей, неотбытого наказания по предыдущему приговору суда и рецидива преступления, суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.