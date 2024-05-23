Рецидивист из Ростовской области осужден в Ингушетии за мошенничество 

По словам собеседника издания, в сентябре прошлого года 23-летний рецидивист, увидев в сети «Интернет» объявление жительницы Ингушетии о желании приобрести автомобиль, по мобильному телефону ввел ее в заблуждение о наличии у него в продаже Hyundai Solaris.

По заключению с женщиной договора купли-продажи, он убедил ее перевести на указанный им счет предоплату за автомобиль и стоимость его доставки в республику, похитив таким образом 16,5 тыс. рублей. Деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.