Рецидивистка обманом похитила 80 тыс. рублей у жительницы Ингушетии

Обратившаяся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» пострадавшая сообщила, что в июне 2023 года передала фигурантке 80 тыс. рублей за обещание оказать содействие в получении выплат, положенных малоимущей семье.

Задержанная дала признательные показания, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание за подобное деяние — лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.