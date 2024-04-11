Рецидивистке в Ингушетии предъявлено обвинение в совершении мошенничества

По словам собеседника издания, правоохранители при проведении ОРМ установили, что женщина создала в июле 2022 года в популярной социальной сети страницу под наименованием technika06 и разместила объявление о продаже бытовой техники.

В августе того же года к ней обратилась гражданка, желавшая приобрести пылесос, а также другую бытовую технику. Всего она перевела «продавщице» 16 тыс. 300 рублей. Получив деньги, та перестала отвечать на телефонные звонки.

Фигурантка написала явку с повинной, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России.