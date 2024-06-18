Ремонт двух улиц завершен в Назрани Ингушетии

Комплекс мероприятий по благоустройству данных территорий проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность улиц составляет 4 км. На каждом из участков уложено новое асфальтобетонное покрытие, уставлены бордюры, нанесена разметка термопластиком, заменены дорожные знаки, смонтированы тротуары, а также искусственные неровности.

«Интенсивность движения на этих магистралях довольна велика. Однако, из-за изношенности дорожного полотна ездить здесь было крайне затруднительно, не говоря уже об опасности для пешеходов в связи с отсутствием тротуаров. В настоящее время данные проблемы ликвидированы и созданы все необходимые условия для комфортного передвижения как для автолюбителей, так и для пешеходов», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что согласно проектной документации улицы должны были сдать в эксплуатацию к осени текущего года, но ремонт на объектах завершился раньше запланированного срока.

Напомним, что в общей сложности за 2024 год в рамках вышеуказанного нацпроекта на территории Назрани запланирована реконструкция 9 улиц.