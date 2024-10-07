Решена проблема водоснабжения трех населенных пунктов Ингушетии

Проблему обеспечения водой трех населенных пунктов региона решили специалисты единого оператора с сфере водоснабжения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
По словам собеседника издания, по поручению Махмуд-Али Калиматова, жители сельских поселений Средние и Верхние Ачалуки Малгобекского района, а также части административного округа Гамурзиевский Назрани теперь получают воду в полном объеме.
Сельчане в своем видео-обращении поблагодарили власти региона и представителей единого оператора за оперативное проведение водопровода протяженностью 1,7 км.
Ранее, Глава Ингушетии назвал проблему водоснабжения одной из актуальных для республики.
По его словам, обстановка в регионе обусловлена ростом численности населения, высоким уровнем износа инфраструктурных объектов, несоответствием воды санитарным нормам и неудовлетворительным состоянием очистных сооружений.