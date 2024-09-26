Республиканский этап конкурса «Лучшая школьная столовая-2024» прошел в Ингушетии

По словам собеседника нашего издания, в республиканском туре состязания принимали участие повара из пяти учебных заведений.

«Победителем была признана столовая школы номер 4 сельского поселения Кантышево Назрановского района. Уже в октябре текущего года представители образовательного учреждения отправятся на федеральный этап. Желаем им успехов в финале», — подчеркнул он.

Отмечается, что конкурс проводится с целью совершенствование организации питания учащихся и внедрения инновационных технологий кулинарной продукции. Помимо этого, предусматривается популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных организациях и тому подобное.