Ресурсный центр добровольчества Ингушетии провел антитеррористическое мероприятие 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минмолодежи региона, в памятном мероприятии приняли участие представители центра «Дом молодежных организаций», а также сотрудники ведомств, работающие в сфере профилактики экстремизма и терроризма.

«Дагестанские события — это акт чудовищной агрессии, который мы не могли не затронуть. Мы собрались здесь, чтобы поговорить с вами о возможном негативном влиянии различного рода экстремистских агитаторов на вас и ваших близких», — подчеркнул сотрудник организации Исрапил Цечоев

Собравшиеся поделились информацией об ответственности, которую несут молодые люди при выходе в интернет пространство, на несанкционированные собрания. Также участники мероприятия могли задать вопросы, касающиеся комментариев, лайков и репостов страниц в социальных сетях.

«Мы должны понимать, что нет людей, которых невозможно обмануть. Находятся хорошие психологи, которые могут ввести вас в нестабильное состояние, из которого выбраться бывает очень сложно. Еще раз просим вас быть внимательными и не поддаваться на различного рода уловки», — заключил начальник патриотического отдела молодежного ведомства Ахмед Халухаев.