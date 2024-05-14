Родственники красноармейца, погибшего в битве за Малгобек, посетили Ингушетию

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, на протяжении многих лет родные искали место, где был похоронен Федор Федорович.

«Немало препятствий было на этом непростом пути... Обращались в военкоматы, но всегда получали один и тот же ответ: «без вести пропавший». Однажды они все же нашли информацию в Книге Памяти, где сообщалось, что Хлыстов Ф. Ф. захоронен в городе Малгобек в Ингушетии», — поделились Акимовы.

Отмечается, что родственники бойца отдали дань памяти возле мемориальной плиты с именами воинов, погибших в боях за Малгобек, в том числе и с именем их родственника. Затем для гостей была проведена обзорная экскурсия по экспозициям музея боевой и трудовой славы, а также по местам боевых действий в годы ВОВ.