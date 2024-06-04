Росгвардейцы Ингушетии поздравили филиал фонда «Защитники Отечества» с годовщиной образования

На торжестве также присутствовали ветераны специальной военной операции и их семьи, представители органов власти, партнеры фонда, и представители некоммерческих организаций.

В ходе мероприятия руководитель филиала фонда Муслим Оздоев поприветствовал гостей и подвел итоги первого года работы. В своем выступлении Оздоев подчеркнул, что командой фонда принято свыше 1500 заявлений, из которых 1100 удовлетворены. О том, как в течение года выстраивалась работа с ветеранами и семьями погибших рассказали собравшимся социальные координаторы фонда.