Росгвардейцы Ингушетии поздравили филиал фонда «Защитники Отечества» с годовщиной образования

Сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине открытия в Назрани филиала фонда «Защитники Отечества».
На торжестве также присутствовали ветераны специальной военной операции и их семьи, представители органов власти, партнеры фонда, и представители некоммерческих организаций.
В ходе мероприятия руководитель филиала фонда Муслим Оздоев поприветствовал гостей и подвел итоги первого года работы. В своем выступлении Оздоев подчеркнул, что командой фонда принято свыше 1500 заявлений, из которых 1100 удовлетворены. О том, как в течение года выстраивалась работа с ветеранами и семьями погибших рассказали собравшимся социальные координаторы фонда.
За прошедший год командой филиала, в том числе во взаимодействии с управлением Росгвардии по республике, были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти.
Представители территориального органа поблагодарили работников филиала фонда за совместную работу и передали руководителю поздравления командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России.