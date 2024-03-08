Росгвардейцы Ингушетии поздравили коллег с 8 марта 

В частности, заместитель начальника территориального органа по военно-политической работе, подполковник Андрей Албетков в своем обращении к женщинам поблагодарил их за верность служебному и воинскому долгу, неиссякаемую энергию и чуткость.

К нему присоединились другие росгвардейцы, поздравившие женщин-коллег с праздником весны, пожелав им прекрасного весеннего настроения и, вручив цветы и подарки.

В продолжение мероприятия офицер зачитал поздравительный адрес от руководства Федеральной службы войск национальной гвардии России.