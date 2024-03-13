Росгвардейцы Ингушетии проверили избирательные участки

В ходе инспекций росгвардейцы совместно с коллегами из других правоохранительных структур осмотрели помещения, провели инструктажи с персоналом, довели алгоритмы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание правоохранители уделили исправности камер видеонаблюдения и технических средств охраны, в том числе кнопок тревожной сигнализации.

«В целом, все избирательные участки готовы и соответствуют предъявляемым к ним требованиям безопасности», — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отдела вневедомственной охраны по Назрановскому району старший лейтенант полиции Умалат Костоев.