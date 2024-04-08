Росгвардейцы присоединились к региональной благотворительной акции в Ингушетии

В ходе акции ее участники раздали более 4 тыс. продуктовых наборов. В списках получателей помощи также более 400 семей сотрудников подразделений территориального управления Росгвардии, в том числе семьи погибших и участвующих в специальной военной операции.

«Хотелось бы выразить слова благодарности в первую очередь Главе республики за постоянное внимание к семьям наших погибших при исполнении служебного долга сотрудников и участников специальной военной операции, а также организаторам акции, которая уже стала традиционной. В преддверии праздника это ещё одна возможность оказать помощь семьям боевых товарищей и напомнить, что память об их подвиге хранит не только личный состав тероргана, но и весь ингушский народ», — подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника регионального управления Росгвардии полковник полиции Беслан Хашиев.

Сотрудники спецподразделений ведомства совместно с волонтерами передали продовольственную помощь семьям росгвардейцев, погибших и выполняющих служебный долг вне пункта постоянной дислокации.