«Россети Северный Кавказ» улучшат электроснабжение более 84 тысяч жителей и 164 значимых соцобъектов в Ингушетии

«На технические мероприятия в рамках программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергокомпания выделит более 10,5 млн рублей. На пяти подстанциях: «Котиева», «Урожайная», «Новый Редант», «Экажево» и «Малгобек-2» установят современное оборудование российского производства, которое отличается высокой надёжностью и долговечностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выключатели — это важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанций. Они предназначены для включения и отключения участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а также для автоматического отключения цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

В качестве новых выключателей выбраны вакуумные устройства отечественного производства. Их преимущества включают в себя высокую надёжность, простоту ремонта, бесшумность, длительный срок службы и низкие затраты на обслуживание. Кроме того, они компактны, пожаробезопасны и не выбрасывают масло в атмосферу, что благоприятно сказывается на окружающей среде.