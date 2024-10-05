Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии помог семье участника СВО

В семье Али Алиева из сельского поселения Инарки Малгобекского района воспитывается шестеро детей. Самому младшему сыну — Ахмеду всего один месяц. Все хлопоты по воспитанию и уходу за детьми сейчас лежат на супруге бойца. Решить какие-то бытовые вопросы у женщины не всегда хватает времени. Так, в доме не работала система отопления, когда на улице уже похолодало, из-за этого приболели малыши.

Муслим Оздоев обратился к представителям газовой службы, администрации населенного пункта. Все неполадки были оперативно устранены. Также гость приобрел для семьи необходимые медикаменты и продукты.

«Наша задача — помогать своим подопечным персонально, вникать в каждую жизненную ситуацию, окружая ветеранов СВО и их семьи заботой и вниманием», — подчеркнул он.

Руководителя филиала фонд, социальных координаторов искренне поблагодарили дочери защитника Отечества Айна и Амина.