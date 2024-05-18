С Днем ингушских башен поздравил жителей региона Махмуд-Али Калиматов 

«Сегодня мы отмечаем День ингушской башни — символа стойкости и мудрости нашего народа. Каждая башня — это не просто камень, это живая история, дух наших предков, их труд, воплощенный в уникальной культуре, зародившейся среди горных вершин», — написал руководитель Ингушетии в своем Telegram-канале.

По его словам, башни, возведенные из камня, который крепче времени, стали немыми свидетелями вековых перемен и продолжают стоять, словно непоколебимые стражи истории народа.

«Они — наша гордость и опора, и забота о них для будущих поколений — это наша общая ответственность. В нашей республике активно ведется работа по восстановлению исторических комплексов. Они обретают новую жизнь, чтобы продолжать вдохновлять нас и служить напоминанием о величии нашего народа», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Как Глава Ингушетии я обращаюсь к каждому из вас: давайте с уважением и бережностью относиться к этим древним сооружениям. Пусть каждая поездка в горы будет наполнена трепетом и осторожностью, ведь мы ступаем по земле, хранящей в себе наше прошлое и будущее», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, памятная дата установлена в соответствии с указом Главы республики от 9 июля 2021 года, а в январе прошлого года региональный комитет по туризму получил патент на использование слогана «Ингушетия — родина башен».

Для ингушей этот праздник очень важен, поскольку обусловлен национальными особенностями народа. В горной части региона разбросаны древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения.