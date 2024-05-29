С оказавшимся в сложной жизненной ситуации осужденными проводят встречи в Ингушетии 

Для разъяснения права на обращение за помощью в социальной адаптации и социальной реабилитации, сотрудники ОФСИН по провели очередную встречу с лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

В результате четыре человека обратились с просьбой об оказании помощи в восстановлении утраченных документов.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела ФСИН по региону Дмитрий Чижиков, старший инспектор группы по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Иса Евлоев, руководитель ФКУ УИИ Милана Евлоева и сотрудники инспекции.

«Проведение таких мероприятий, как встречи с осужденными для разъяснения их прав и возможностей, является важным шагом на пути к их социальной адаптации. Необходимо продолжать развивать и усовершенствовать подобные программы, чтобы обеспечить поддержку осужденным в их стремлении к изменению своей жизни и успешной реабилитации», — отметил Дмитрий Чижиков, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе пенитенциарного учреждения.