С памятной датой единения Ингушетии с Россией поздравила спикер Совета Федерации

«Более двух с половиной веков прошло со встречи представителей ингушского народа с российскими делегатами, в ходе которой было закреплено добровольное вхождение Ингушетии в состав нашего государства. Это знаковое событие придало существенный импульс позитивным переменам и преобразованиям, предопределило дальнейший вектор социально-экономического развития региона, способствовало упрочению мира и согласия на Северном Кавказе», — отметила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что древняя ингушская земля взрастила немало выдающихся людей, ставших ее гордостью. Их неравнодушие к судьбе своей малой родины, искренняя забота о ее процветании, верность заветам и традициям старших поколений служат залогом сегодняшних успехов республики.

Председатель верхней палаты парламента России выразила уверенность, что впереди у региона яркие достижения и победы.

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил Валентину Матвиенко за добрые пожелания, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомним, 17 марта 1770 года близ селения Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района в месте с символическим названием «Барта босе» («Склон согласия») 24 влиятельных ингушских старейшин торжественно принесли присягу на верность России.