С помощью взломанного аккаунта подруги мошенник лишил жительницу Ингушетии 100 тыс. рублей 

С помощью взломанного аккаунта подруги в мессенджере WhatsApp мошенник лишил жительницу республики 100 тыс. рублей, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.
Обратившаяся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» заявительница сообщила, что злоумышленник от ее имени попросил женщину перевести в долг деньги, что та и сделала.
В отношении неустановленного преступника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России, полицейскими проводится проверка.