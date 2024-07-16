С помощью взломанного аккаунта подруги мошенник лишил жительницу Ингушетии 100 тыс. рублей 

Обратившаяся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» заявительница сообщила, что злоумышленник от ее имени попросил женщину перевести в долг деньги, что та и сделала.

В отношении неустановленного преступника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России, полицейскими проводится проверка.