С участниками молодежного форума «Таргим-2024» встретился Глава Ингушетии

«В нашей республике стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таргим-2024». С удовольствием принял в нем участие, пообщался с ребятами и посмотрел презентацию их проектов», — написал Глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, место для проведения мероприятия — спортивно-тренировочный центр в предгорном сельском поселении Мужичи — выбрано неслучайно, поскольку это район с уникальной природой, чистым воздухом и протекающей рядом горной рекой Асса.

В форуме принимают участие 200 молодых и талантливых ребят из 35 субъектов, включая новые регионы России: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

По мнению Главы, такие встречи позволяют молодежи из разных регионов обмениваться опытом, идеями и находить новых друзей.

«У участников форума есть уникальная возможность увидеть и узнать лучшие практики и методы, используемые в разных регионах страны, наладить личное общение с другими молодыми специалистами, получить ценные знания от экспертов в различных областях, пополнить свой багаж знаний в дискуссиях и обсуждениях. Мы со своей стороны оказываем поддержку целеустремленным молодым людям. В этом году общий объем грантовых средств превышает 5 млн рублей. У ребят есть все необходимое, чтобы воплотить в жизнь свои идеи», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал участникам форума «Таргим-2024» успехов и новых достижений.