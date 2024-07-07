С вековым юбилеем государственности поздравил жителей Ингушетии Глава республики 

«7 июля 1924 года была образована отдельная Ингушская автономная область в составе РСФСР. Это событие стало важным шагом в нашем развитии. За эти годы Ингушетия прошла через сложные испытания, но всегда оставалась верна своим традициям, культуре и духу. Мы гордимся нашим наследием и продолжаем строить светлое будущее для наших детей и внуков», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня Ингушетия — динамично развивающийся регион с большим потенциалом.

«Мы сделали многое для сохранения и укрепления нашей государственности и будем продолжать работать над улучшением жизни жителей республики. В этот праздничный день я от всей души поздравляю вас с этой важной для нашего народа исторической датой», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях, добавив: «Пусть наша любимая Ингушетия всегда будет мирной и процветающей».