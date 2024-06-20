С жителя Ингушетии списали незаконно начисленные за газ 88 тыс. рублей

Отмечается, что в прокуратуру обратился житель Назрани с жалобой на ресурсоснабжающую организацию, которая начисляла ему плату за потреблённый природный газ по нормативу, а не по показаниям прибора учёта.

Проверка выявила незаконное начисление платы за непотребленный энергоресурс в период с мая 2017 года по март 2020 года. Сумма задолженности составила 88 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры организация произвела перерасчёт платы за газ на основании показаний счётчика. В результате этого незаконно начисленная задолженность была аннулирована.