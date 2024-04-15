Сборная Ингушетии завоевала 20 медалей первенства России по панкратиону

По итогам соревнований на первую ступень пьедестала поднялись Мальсагов Ахмед, Гандалоев Амир, Агиев Алисхан, Фаргиев Хас-Магомед, Арсельгов Муслим, Евлоев Адам, Евлоев Анзор.

Вторыми стали Бекбузаров Магомед, Хашиев Беслан, Итазов Ибрагим, Нагоев Муслим, Магомадов Сулим, Евлоев Азамат, Бештоев Адам, Тазиев Алисхан.

Бронзовые призеры — Ажигов Адам, Евлоев Мухаммад, Хашкиев Мурад, Тамбиев Магомед-Басир, Мартазанов Джабраил.

Победители первенства России вошли в состав сборной страны, где будет сформирована команда для участия в первенстве Европы и мира.

«Сборная команда Ингушетии из 60-ти команд субъектов России заняла третье общекомандное место в разделе «традиционный» и четвертое в разделе «классический», — подчеркнул глава спортивного ведомства региона Руслан Белхароев.