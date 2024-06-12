Сборная ингушских единоборцев заняла первое место на турнире по боевым искусствам

Как информировали газету «Ингушетия» в спортивном ведомстве республики, посланцы Ингушетии привезли домой 30 медалей, 12 из которых высшей пробы, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Триумфаторами состязаний стали Бекмурзиев Амирхан, Бекмурзиев Тамерлан, Акиев Артур, Кузьгов Магомед-Башир, Малороев Магомед-Башир, Базиев Али, Ажигов Юнус, Ажигов Юсуп, Тумгоев Абукар, Акиев Малик, Албагачиев Хаваж-Багаудин, Беков Абдулла.

Вторые места заняли Цыздоев Израил, Ажигов Умар, Темерханов Хамзат, Джугустов Ахмед, Ачаков Абдулла, Патиев Саад, Измайлов Абубакр, Албагачиев Беслан, Боков Эфенди.

«Бронзу» завоевали Экажев Ислам, Кузьгов Ибрагим, Кузьгов Расул, Катиев Халим, Ваделов Хамзат, Малароев Джамалей, Тибоев Абдулла, Хамхоев Адам, Колоев Калой.

Единоборцев тренируют Исмаил Рассумов, Батыр Джандигов, Иса Катиев, Магомед Гарданов.

Напомним, в схватках приняли участие 237 спортсменов из субъектов Северо-Кавказского федерального округа.