Сельскохозяйственную ярмарку «Золотая осень» в Сунже посетил Глава Ингушетии 

Махмуд-Али Калиматов осмотрел торговые ряды, пообщался с аграриями и ознакомился с ассортиментом. Покупателям предлагали мясную и молочную продукцию, овощи, мед, зерно, кукурузу, горные травы, фрукты и другие товары. Свои стенды организовали ООО «Сад-Гигант Ингушетия» и агрокомплекс «Сунжа». Отдельно работала выставка сельскохозяйственной техники.

Подобные ярмарки позволяют жителям приобретать свежие местные продукты по ценам в среднем на 15–20% ниже рыночных. Производителям имеют возможность напрямую общаться с покупателями и демонстрировать результаты своего труда.

Руководитель субъекта отметил, что в республике активно развиваются хозяйства, внедряющие современные технологии. Примером служит «Сад-Гигант Ингушетия», где интенсивные сады занимают более тысячи гектаров. Здесь выращивают яблоки, черешню, абрикосы, виноград и другие культуры. На предприятии действует современный оптово-распределительный центр с возможностью единовременного хранения до 60 тысяч тонн продукции, а сортировочные линии позволяют обрабатывать до 50 тонн фруктов в час. Такая инфраструктура обеспечивает сохранность урожая и стабильные поставки местной продукции на рынки.

Развивается и агрокомбинат «Сунжа». Первая очередь тепличного комплекса площадью около 10 гектаров уже производит более 5 тысяч тонн томатов в год. Продолжается строительство второй очереди площадью около 22 гектаров, ее запуск запланирован на 2027 год. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать до 25–30 тысяч тонн томатов и другой овощной продукции. Это создаст новые рабочие места и укрепит продовольственную безопасность республики.

«Сельское хозяйство — это занятость в районах и селах, развитие местной экономики и продовольственная безопасность республики. Будем и дальше поддерживать тех, кто вкладывает силы и средства в эту отрасль, расширяет производство и создает новые возможности для Ингушетии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил организаторов выставки-ярмарки и работников АПК за труд, пожелав им хорошего урожая и дальнейших успехов.