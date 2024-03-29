Сенатор от Ингушетии предложил усовершенствовать закон о безопасном обращении с пестицидами

Об этом он заявил в рамках своего выступления на прошедшей коллегии Россельхознадзора.

«Приоритетом ведомства было и остается обеспечение населения нашей страны качественной и безвредной продукцией. Законодатели продолжат работу над повышением эффективности ветеринарного, фитосанитарного и прочих видов госконтроля. Кроме того, одной из приоритетных задач для них является улучшение законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами», — подчеркнул сенатор, обращаясь к собравшимся.

По его словам, в прошлом году уже были приняты поправки в соответствующий федеральный закон, которые позволили урегулировать вопросы касаемо обеспечения радиационной безвредности сельхозпродукции, пищевой продукции и питьевой воды. Помимо этого, удалось усовершенствовать порядок контрольных мероприятий в отношении химикатов, которые ввозятся в Россию из заграничных стран и так далее.

«В 2023 году местные сельхозпроизводители реализовали товары на сумму 43,5 млрд долларов в 150 странах. Несмотря на сложные условия, российский агропромышленный комплекс продолжает укреплять позиции на международных рынках, поэтому работа Россельхознадзора сейчас имеет важное значение», — отметил Белан Хамчиев.