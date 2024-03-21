Школа на 420 мест откроется в селе Верхние Ачалуки Ингушетии до конца года

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя, учебное заведение возводится в рамках реализации национального проекта «Образование».

На данное время строители занимаются устройством фронтонов и парапета, внутренней отделкой, установкой оконных блоков, разводкой электрических сетей, монтажом водопроводной и канализационной систем, а также кровельными работами и облагораживанием прилегающей территории.

«Готовность образовательного учреждения составляет примерно 45%. Согласно проекту, школа будет оснащена всем необходимым, а именно просторными кабинетами для проведения занятий, спортивным и актовым залами, столовой, компьютерными классами, медпунктом, кабинетом стоматолога и многим другим», — рассказал собеседник нашего издания.

Отмечается, что подрядчиком выступает компания «Домстрой». Сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца текущего года.