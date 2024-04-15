Школьницы из Ингушетии отличились на Балтийском научно-инженерном конкурсе 

Так, Алия Кодзоева представила проект под названием «Резистентность бактерий к антибиотикам и их способности к созданию биопленок как элементу выживаемости» в категории «Биология». Детальный анализ и исследования ингушской участницы конкурса способствовали более глубокому осмыслению вопроса устойчивости бактерий к антибиотическим препаратам и их выживаемости. Это является существенным достижением для медицинской и научной сферы в настоящее время.

В свою очередь Хадижа Костоева доложила о своём проекте «Геохимический анализ почв Республики Ингушетия» в разделе «Экология». Исследование касалось оценки состояния земель на территории региона, что критически важно для экологического благополучия и разработки стратегий по его оптимизации.

«Ингушские молодые исследователи продемонстрировали свое умение глубоко разбираться в современных научных проблемах и неустанную преданность науке, что служит источником вдохновения для их ровесников. Их успех вызывает чувство гордости! Желаю им покорения новых вершин и достижения высоких результатов в научном поле деятельности!» — подчеркнула глава образовательного ведомства республики Эсет Бокова.

По ее словам, участвуя в Балтийском научно-инженерном конкурсе, являющемся престижным и масштабным мероприятием, школьники демонстрируют свои исследовательские способности и приобретают заслуженное признание в академических кругах.