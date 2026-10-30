Школьники из Карабулака Ингушетии заняли первое место в конкурсе «Эко-десант»

«Наша школа в очередной раз доказала, что вместе мы способны добиваться больших результатов!», — сообщили газете «Ингушетия» призеры конкурса.

Отмечается, что благодаря активному участию учащихся, педагогов и родителей экологическая акция стала настоящим примером сплочённости, ответственности и бережного отношения к природе.

Напомним, организаторами конкурса выступают региональный ресурсный центр проекта «Навигаторы детства» и Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия.