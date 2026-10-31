Школьников Ингушетии приглашают принять участие в акции «Национальный костюм»

Главная цель проекта: продемонстрировать традиционный костюм как важнейшую часть культурного кода народов страны и живую связь между прошлым и будущим, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Национальной библиотеки имени Джамалдина Яндиева.

Там считают, что для учащихся школ региона участие в акции станет отличной возможностью представить свою культуру, традиции и обычаи в масштабах всей страны.

Творческое соревнование проводится по четырем номинациям: «Новый взгляд на традиции», «Этноисследование», «Костюм в кадре» и «Наследники традиций». Кроме того, участники смогут проверить свои знания, пройдя интерактивный культурный тест от Российского этнографического музея.

Подать заявку на конкурс и пройти тестирование можно на официальном портале проекта «Культурадляшкольников.РФ».