Школьников Ингушетии учат грамотному обращению с электричеством

Энергетики рассказали детям о том, что нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев и ловить рыбу вблизи линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций, пользоваться неисправными электроприборами, подходить к оборванному проводу ближе чем на 10 метров и о многих других смертельно опасных «нельзя».

Отдельно разобрали тему «Безопасное селфи», специально подготовленную для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов. После урока школьники получили брошюры с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«Занятия по электробезопасности — одна из самых важных составляющих комплексной программы компании «Россети» по профилактике электротравматизма сторонних лиц. Впереди каникулы и дети много времени будут проводить на улице. А отдых, к сожалению, не всегда способствует бдительности. Поэтому мы и в летние месяцы не оставим ребят без внимания. Будем встречаться в оздоровительных и пришкольных лагерях, проводить викторины, готовить специальные информационные материалы», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.