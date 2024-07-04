Согласован проект противоаварийных работ на территории комплекса «Хайрах» в горной Ингушетии 

«К сожалению, на данный момент средневековые каменные башни комплекса находятся в плачевном состоянии и требуют незамедлительного спасения. Предполагается обследование технического состояния строений, укрепление конструкций и принятие иных мер для обеспечения сохранности данного памятника архитектуры», — рассказал представитель компании.

Ранее сотрудники «АСМ Групп» и Джейрахско-Ассинского музея заповедника провели здесь комплекс мероприятий по выявлению ОКН. Было обнаружено 73 объекта, в числе которых 1 боевая и 13 жилых башен, 5 склепов, 48 стел и различные руинированные постройки.

Отмечается, что программа по выявлению, изучению и реставрации древних сооружений на территории субъекта реализуется при финансовой помощи благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение»

Напомним, что «Хайрах» расположен в Джейрахском районе поблизости к древнехристианскому храму «Тхаба-Ерды».