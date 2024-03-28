Согласован проект реставрации башенного комплекса «Фуртоуг» в горной Ингушетии

На территории комплекса планируется отреставрировать боевую и несколько жилых башен, а также склепы.

«В июне 1880 года Фуртоуг посетил знаменитый русский ученый Дмитрий Менделеев в рамках геологической экспедиции», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что партнерами проекта по изучению и реконструкции ОКН в Ингушетии выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».

Стоит напомнить, что многие выходцы из горного села Фуртоуг являются именитыми представителями нашего народа. В их числе первый ингушский просветитель и этнограф Чах Ахриев, в честь которого назван региональный научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Сын ученого Рашид-Бек Ахриев, который также родился в вышеуказанном селе, в свою очередь является первым летчиком среди ингушей и народов Северного Кавказа.