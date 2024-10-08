Сотрудник филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии помог детям ветерана СВО

«Обращаясь в фонд, Джабраил просил содействия в прохождении медицинского обследования для своих двух дочерей. Социальный координатор Ибрагим Мержоев быстро отреагировал на запрос, связавшись с руководством Малгобекской больницы для организации обследования», — говорится в сообщении.

Ветеран из сельского поселения Вознесенское Малгобекского района выразил благодарность команде фонда «Защитники Отечества» и врачам за их оперативную помощь и поддержку.

Напомним, Джабраил Сакалов выполнял боевые задачи в зоне СВО и после возвращения стал работать в военном комиссариате. Вместе с супругой он воспитывает четверых детей.