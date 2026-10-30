Сотрудник Минприроды Ингушетии стал фигурантом дела о мошенничестве 

По данным следствия, в 2022 году мужчина вступил в сговор с участниками организованной группы, которая занималась незаконной добычей и хищением полезных ископаемых на территории Малгобека и Малгобекского района. За общее покровительство и обещание не принимать меры по пресечению их противоправной деятельности обвиняемый получил от злоумышленников 100 тыс. рублей.

При этом, как установили следователи, должностное лицо фактически не обладало полномочиями, необходимыми для влияния на принятие соответствующих решений. Таким образом, он получил деньги, не имея реальной возможности обеспечить неприменение предусмотренных законом мер реагирования.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России.