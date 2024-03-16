Сотрудники МЧС по Ингушетии дежурят на избирательных участках 

Там напомнили, что специалистами государственного пожарного надзора, перед началом голосования были проведены проверки на всех избирательных участках, отработаны действия по эвакуации людей на случай возможной ЧС и пожара, проинструктированы лица непосредственно задействованными в организации и проведении выборов.

Также представители министерства реализуют и свои избирательные права.

«От выбора, который мы сделаем, зависит будущее государства. Вот поэтому каждый из нас должен участвовать в голосовании», — отметил заместитель начальника главного управления по государственной противопожарной службе Хусен Албогачиев.