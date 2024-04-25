Сотрудники ОФСИН по Ингушетии оказали экстренную донорскую помощь

По словам собеседника издания, после обращения работника республиканской станции переливания крови двое сотрудников исправительного центра Ахмед Хамхоев и Имран Хациев незамедлительно отправились туда.

«Медработники и родители мальчика выразили благодарность сотрудникам за оказанную помощь, а также отметили, что после переливания крови состояние больного улучшилось», — отметил он.

Как напомнила старший инспектор группы кадров ОФСИН Рузана Хадзиева, среди сотрудников уголовно-исполнительной системы региона есть не только те, кто сдают кровь в экстренных ситуациях, но и активные участники всех донорских акций.