Сотрудники ОФСИН по Ингушетии приняли участие в забеге «Кросс памяти»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе пенитенциарного учреждения, перед началом мероприятия личный состав почтил память погибших коллег. В самом состязании приняли участие более 20 человек, включая офицеров и младший состав ведомства.

Завершился забег в атмосфере дружбы и солидарности. Победители и участники получили дипломы и слова благодарности за проявленное единство и поддержку.

Как отметила старший инспектор группы кадров ОФСИН Рузана Хадзиева, подобные мероприятия играют важную роль в укреплении коллективного духа и физической подготовки личного состава.

«Традиция проведения забегов и других памятных мероприятий по случаю Дня памяти погибших сотрудников позволяет не только почтить героев, но и сплотить коллектив в борьбе за справедливость и безопасность, служа примером мужества и чести для будущих поколений», — подчеркнул собеседник нашего издания.