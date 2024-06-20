Сотрудники ОФСИН по Ингушетии провели антинаркотические мероприятия

В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в уголовно-исполнительной инспекции прошли мероприятия, направленные на профилактику наркомании среди подростков и молодежи.
Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, сотрудники инспекции организовали встречи с лицами, состоящими у них на учете. Основной целью этих мероприятий стало информирование и мотивация участников к отказу от употребления наркотических веществ и ведению здорового образа жизни.
Отмечается, что на этих встречах обсуждались различные аспекты негативного влияния наркотиков на здоровье, социальную жизнь и юридические последствия от их употребления.
«Устранение негативных последствий для подучетных лиц посредством проведения таких акций способствует уменьшению уровня рецидивов среди них и укрепляет их социальные связи, что в свою очередь способствует успешной ресоциализации», — подчеркнули организаторы бесед.