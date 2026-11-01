Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили раненых бойцов в госпитале 

Визит состоялся по поручению Главы региона Махмуда-Али Калиматова. Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе, сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве.

В ходе посещения представители республики передали продуктовые наборы, пообщались с бойцами и их родственниками, поинтересовались состоянием здоровья военных и их текущими потребностями.