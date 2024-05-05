Сотрудники УФК по Ингушетии привлечены к ответственности за сокрытие доходов 

По словам собеседника издания, установлено, что начальники отделов управления представили неполные и недостоверные данные за 2022 год. Не были указаны сведения о находящемся в собственности земельном участке и автомобиле, суммы доходов, полученных по месту работы и социальных выплат, а также счета, открытые в кредитных организациях, по которым осуществлялось движение денежных средств.

Кроме того, один из чиновников не указал полученный им доход в виде средств материнского капитала в размере 453 тыс. рублей, использованный для приобретения объекта недвижимого имущества.

Прокуратура внесла руководителю управления ФКУ представление. По результатам его рассмотрения шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.