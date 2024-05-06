Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции навестили ветеранов ОФСИН по Ингушетии

Коллеги поздравили Магомеда Муталиева и Амира Цороева, выразив им слова признательности за их заслуги в развитие системы, пожелав здоровья, благополучия и долголетия. Также вручили им грамоты и фруктовые наборы.

Ветераны за чашкой чая поделились своими воспоминаниями о становлении пенитенциарной системы региона, рассказали об интересных моментах их трудовой деятельности, которые были связаны с работой в инспекции. Они поблагодарили сотрудников за внимание и поддержку пожелали им крепкого здоровья и достойной службы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН по региону.

Напомним, 7 мая текущего года исполняется 105 лет с момента создания учреждений, исполняющих наказания без изоляции осужденного от общества.