Создателей музыки и песен из Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Мы этой памяти верны»

По замыслу организаторов конкурса, мероприятие продемонстрирует единство и сплоченность граждан России всех поколений. По итогам конкурса компетентное жюри из именитых деятелей культуры назовет лучших исполнителей, которые выйдут на одну сцену со звездами российской эстрады на концерте-реквиеме «Мы этой памяти верны», приуроченном ко Дню памяти и скорби на Ржевском мемориале Советскому Солдату.

Организаторы подробно расскажут о конкурсе на пресс-конференции. «Ее трансляцию можно будет посмотреть 27 марта с 11:00 мск на сайте пресс-центра по ссылке https://pressria. ru/20240327/956372002.html», — сообщили газете «Ингушетия» в исполкоме ООД «Бессмертный полк России».