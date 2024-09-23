Специалисты проверили ход реставрации башенных комплексов в горной Ингушетии

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе «АСМ Групп», в рамках проверки специалисты посетили архитектурные комплексы «Пуй», «Тумги», «Кели» и «Дошхакле».

«На каждом объекте разные подрядчики, различной сложности древние башни, склепы и иные сооружения, а также разнящаяся степень аварийности построек. Разумеется, кое-где были сделаны замечания. Однако, реконструкция некоторых строений не вызвала никаких нареканий», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что реставрация комплексов ведется по проектам «АСМ Групп». Так, например, на территории «Тумги» реконструируют более 15 ОКН, среди которых башенные строения, а также усыпальницы.

Ранее наше издание сообщало о том, что к лету следующего года планируется завершить реконструкцию одной боевой и двух жилых башен, входящих в состав архитектурного комплекса «Дошхакле».

Напомним, что программа по выявлению, изучению и восстановлению объектов культурного наследия в Ингушетии реализуется благодаря финансовой поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение».