Спикер парламента Ингушетии и молодой ученый обсудили образовательные проекты 

Руслан Гагиев дал высокую оценку вкладу молодого ученого в образовательные и гуманитарные инициативы, реализуемые в России и за рубежом, среди которых профориентация школьников и проекты в Беларуси и Абхазии.

Идрис Газдиев также курирует программу «Российский учитель за рубежом», является доцентом кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России и кандидатом экономических наук.

Как один из координаторов проекта мобильного парка «Россия — Моя история», открывшегося 26 октября на площади Алания в Магасе, ученый рассказал, что для республики подготовлена специальная интерактивная программа. Она включает викторины по истории, традициям и памятным датам. Особый акцент сделан на выдающихся земляках: классике ингушской литературы Идрисе Базоркине и военном летчике, первом Герое России Суламбеке Осканове.

Было отмечено, что в отличие от предыдущих автопоездов, новый комплекс в Магасе представляет собой передвижное мультимедийное пространство из 12 архитектурных модулей со светодиодными экранами и отдельным кинозалом. Благодаря этому выставку можно разворачивать в разных регионах, в том числе там, где нет стационарных исторических парков.

Спикер парламента республики подчеркнул важность подобных проектов для воспитания молодежи. По его словам, мобильный парк в современной креативной форме помогает молодым людям погружаться в разные исторические эпохи и формирует культурные ценности.

Напомним, передвижная выставка «Россия — моя история» будет открыта на площади Алания в столице региона до 15 ноября, вход свободный. Экспозиция предоставляет возможность глубже погрузиться в историю страны. Для школьников и студентов предусмотрены организованные экскурсии с гидом.