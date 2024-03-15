Спикер парламента Ингушетии проголосовал на выборах и посетил избирательные участки

«Мы должны продемонстрировать всему миру единство и сплоченность российского народа. Уверен, что жители Ингушетии и всей страны проголосуют за сильного лидера, способного консолидировать наше общество и сделать Россию независимой и самодостаточной», — подчеркнул спикер

После он вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в Народном собрании Магометом Алисхановым, председателем горсовета Назрани Юсупом Богатыревым побывал на городских избирательных участках, расположенных в 11-й школе и ДК.

Магомет Тумгоев отметил, что процесс организован на хорошем уровне, жители показывают высокую явку в первый день выборов, нет информации о нарушениях избирательного законодательства.