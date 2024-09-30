Спикер парламента Ингушетии встретился с депутатом областной думы Курской области 

Как информировали газету «Ингушетия» в Народном собрании республики, гость вручил спикеру законодательного органа региона приветственный адрес в связи со 100-летием ингушской государственности и пожелал жителям республики мирного неба и процветания.

Отмечается, что в ходе общения народный избранник Геннадий Баев сообщил, что находящиеся на территории Курской области украинские нацисты ежедневно пытаются дестабилизировать обстановку в области, однако Вооруженные силы России и российское общество успешно противостоят этому злу.

Он поблагодарил коллег, руководство республики за ранее оказанную гуманитарную помощь и поддержку.

«Ингушские парламентарии переживают за жителей Курской области и готовы оказать им посильную помощь»,- подчеркнул в свою очередь Магомет Тумгоев.