Спикер парламента Ингушетии встретился с депутатом областной думы Курской области 

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба парламента Ингушетии

Председатель парламента Ингушетии Магомет Тумгоев провел рабочую встречу с депутатом областной думы Курской области Геннадием Баевым.

Как информировали газету «Ингушетия» в Народном собрании республики, гость вручил спикеру законодательного органа региона приветственный адрес в связи со 100-летием ингушской государственности и пожелал жителям республики мирного неба и процветания.

Отмечается, что в ходе общения народный избранник Геннадий Баев сообщил, что находящиеся на территории Курской области украинские нацисты ежедневно пытаются дестабилизировать обстановку в области, однако Вооруженные силы России и российское общество успешно противостоят этому злу. 

Он поблагодарил коллег, руководство республики за ранее оказанную гуманитарную помощь и поддержку.

«Ингушские парламентарии переживают за жителей Курской области и готовы оказать им посильную помощь»,- подчеркнул в свою очередь Магомет Тумгоев.

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